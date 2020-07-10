Galatasaray'da Fatih Terim, Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye Volkan Babacan'ı istedi Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası Okan Kocuk'un da güven vermemesi nedeniyle kaleci transferi için girişimlere başlayan Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile masaya oturma kararı aldı.

Muslera'nın tam 5 hafta önce Rize'de sakatlanması ile kaleyi devralan Okan Kocuk performansı ile beklenilen güveni veremedi. Muslera ile çıktığı ilk 26 haftada ligin en az gol yiyen takımı olan G.Saray (19 gol) Okan'nın kaleyi koruduğu 5 haftada tam 13 kez topu ağlarında gördü. Bu tablo sonrası Aslan, Uruguaylı eldivenin yokluğunda kalesini Volkan Babacan'a teslim etme kararı aldı.

KISA SÜREDE HAREKETE GEÇİLECEK

Fatih Terim'in A Milli Takımı çalıştırdığı süreçte kalesini teslim ettiği Volkan Babacan'a güvendiği ve eski öğrencisinin alınmasını rapor etmesi ile düğmeye basıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2021 yılında sahalara dönmesi planlanan kaptan Muslera'nın boşluğunu 31 yaşındaki Volkan ile doldurmak için kısa süre içinde harekete geçecek. Kalesini yerli ve tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen G.Saray, bu konuda elini çabuk tutarak Volkan'ın transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile masaya oturacak.

VOLKAN DA SICAK BAKIYOR

Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan için yönetimi idarecileri Gümüşdağ ile görüşerek sezon sonlanmadan bu transferi bitirecek. Son 2 sezonda ligde 1 maçta sadece 5 dakika süre alan 31 yaşındaki kalecinin de Galatasaray'a transferine sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların oyuncu takası ya da cüzi bir miktar karşılığında Volkan'ı renklerine bağlaması bekleniyor. G.Saray'da Volkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Kaynak: Hürriyet