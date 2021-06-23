Galatasaray'da Fatih Terim'in sözü üstüne söz söylenmeyecek! Futbolda tek yetkili oldu

Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı netleşti. Sarı-kırmızılı kulüpte, İkinci Başkan görevini Ali Polat Bengiserp üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bilkem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcısı oldu. Kulüpte, Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı ifade edilirken Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olacak ve doğrudan başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacak.