Galatasaray'da Fatih Terim'in sözü üstüne söz söylenmeyecek! Futbolda tek yetkili oldu
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Galatasaray'da Fatih Terim'in sözü üstüne söz söylenmeyecek! Futbolda tek yetkili oldu

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Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı netleşti. Sarı-kırmızılı kulüpte, İkinci Başkan görevini Ali Polat Bengiserp üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bilkem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcısı oldu. Kulüpte, Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı ifade edilirken Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olacak ve doğrudan başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacak.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray'da yönetimdeki isimler kulüp içinde alacağı roller belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılı kulüpte, Fatih Terim futbolda tek yetkili olacak ve yalnızca Burak Elmas'a bağlı çalışacak.

GÖREV DAĞILIMLARI BELLİ OLDU

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

Galatasaray'da Fatih Terim'in sözü üstüne söz söylenmeyecek! Futbolda tek yetkili oldu
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