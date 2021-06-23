Galatasaray'da Fatih Terim'in sözü üstüne söz söylenmeyecek! Futbolda tek yetkili oldu
Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı netleşti. Sarı-kırmızılı kulüpte, İkinci Başkan görevini Ali Polat Bengiserp üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bilkem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcısı oldu. Kulüpte, Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı ifade edilirken Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olacak ve doğrudan başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacak.
Sabah'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray'da yönetimdeki isimler kulüp içinde alacağı roller belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılı kulüpte, Fatih Terim futbolda tek yetkili olacak ve yalnızca Burak Elmas'a bağlı çalışacak.
GÖREV DAĞILIMLARI BELLİ OLDU
Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver