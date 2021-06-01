Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi resmen son erdi. Mustafa Cengiz'in birlikte çalışmayacağını açıkladığı tecrübeli hoca bugün itibarıyla sarı-kırmızılıların hocası konumunda bulunmuyor.

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim'in sarı-kırmızılılarla sözleşmesi resmen sona erdi.

MUSTAFA CENGİZ ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'da 2017 yılının aralık ayında 4. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan 67 yaşındaki teknik adam, görevde yaptığı son 3,5 sezonda 2 Süper Lig, birer de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in çalışmayacağını açıkladığı tecrübeli teknik adamın sözleşmesi son buldu.

YENİ YÖNETİM BEKLENİYOR

Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceği, kendisinin ve 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulu kazanacak yönetimin tavrına göre belli olacak. Sarı-kırmızılı kulüpte 29 Mayıs'ta yapılması gereken olağan seçimli genel kurul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Yeni seçim tarihi olarak 19 Haziran açıklanırken, bu süreye kadar kulübü mevcut yönetim idare edecek.