Galatasaray'da dev maliyet! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı
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Galatasaray'da dev maliyet! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, önümüzdeki ay 31 yaşına girecek sol bek Patrick van Aanholt ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcunun maliyeti ise üç senede 8 milyon euroyu aşıyor. Net 2 milyon euro kazanacak deneyimli sol bek, galibiyet başına 10 bin euro, 30 maç kazanılması halinde 300 bin euro, 35 maça çıkması halinde 400 bin euro bonus alacak.

Sarı-Kırmızılılar, yaşı ve maliyeti nedeniyle Rachid Ghezzal'dan vazgeçmesine karşın iki yaş daha büyük olan Patrick van Aanholt'a büyük bir harcama yaptı. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın "Ghezzal'a yok, Aanholt'a var" başlıklı haberinde, Hollandalı futbolcunun maliyetine dair önemli detaylar ortaya çıktı.

HER SEZON 2.6 MİLYON EURO ALACAK

Başkan Burak Elmas, 29 yaşındaki Ghezzal'in son kontratı olacağını ve yıllık maliyetinin de 3.8 milyon euroyu bulacağı için vazgeçtiklerini açıklamıştı. Ancak Galatasaray van Aanholt için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.

Galatasaray'da dev maliyet! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı

GALİBİYET BAŞINA 10 BİN EURO

Lig, Avrupa ve kupa olmak üzere bütün kulvarlarda 35 maça çıkması durumunda tecrübeli futbolcu 400 bin euro daha alacak. Aanholt yine her galibiyet başı 10 bin euro cebine koyacak.

30 MAÇ KAZANILIRSA 300 BİN EURO

Bütün kulvarlarda toplamda 30 maçın kazanılması ekstradan 300 bin euro anlamına geliyor. Bu da ortalama bir performansla Aanholt'un 1 sezonda Galatasaray'dan 2.6 milyon euroyu cebine koyması anlamına geliyor.

SATIŞI ZOR GÖZÜKÜYOR

Cim-Bom böylece yaklaşık 8 milyon euroyu bir oyuncuya bağlamış oldu. Üstelik 3 sene sonra 34 yaşına gelecek Aanholt'un satışı da pek mümkün görünmüyor. Her ne kadar yıldız futbolcu için bonservis ödenmese de Galatasaray mali yönden önemli bir yükün altına girdi.

Galatasaray'da dev maliyet! Patrick van Aanholt transferi pahalıya patladı
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