Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Bolivya, Muslera'nın moralini yerle bir etti
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Muslera seferberliği yaşanıyor. Uruguay Milli Takımı'nın Bolivya'yla oynadığı maçta kalesinde 3 gol gören deneyimli kaleci oldukça moralsiz. Teknik direktör Fatih Terim'in Florya'da terapiye alacağı Muslera'nın sarı-lacivertli takımla oynanacak maça moralli çıkması için tüm imkanlar zorlanacak.
Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı takımda Muslera alarmı verildi. Uruguay Milli Takımı'ndan moralsiz dönen deneyimli eldivenin moralini düzeltmek için teknik heyet seferber oldu.
FATİH TERİM, MUSLERA'YI ÖZEL TERAPİYE ALACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran tecrübeli eldiven 3-0'lık yenilgiye sebep olurken, Galatasaray 'da derbi öncesi alarm verildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, İstanbul'a dönüşü sonrası Florya'da özel terapiye alacağı 35 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe karşılaşmasına moralli bir şekilde çıkması için elinden geleni yapacağı öğrenildi.
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