Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum
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Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum

08.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:22

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, Sivasspor maçı sonrası TT Stadı'nın zemini sebebiyle yönetime yüklenmişti. Faslı yıldız, yaptığı eleştiriye ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Twitter'dan paylaşım yapan Belhanda, "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum" dedi.

Belhanda, Sivasspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, TT Stadı'nın zeminini eleştirmiş ve yönetime yüklenmişti, Faslı yıldız, "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" şeklinde konuşmuştu.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Açıklamaları tepki toplayan Belhanda, Twitter'dan bir paylaşım yaparak, Galatasaray yönetimine saygı duyduğunu ve söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Yıldız futbolcu, "Dünkü röportajım sırasında Başkan, Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum
Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum
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