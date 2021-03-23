Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi
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Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi

23.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:17
Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi

Süper Lig'de zirve yolunda şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray gelecek sezon için transferler çalışmalarına şimdiden başladı. İngiliz basınına göre, sarı-kırmızılılar Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ilk hedef belli oldu. İngiliz Daily Mail'in özel haberine göre sarı-kırmızılılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Crystal Palace'ın sol beki Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Marcelo Saracchi ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'ın, 30 yaşındaki oyuncuya şu anda Palace'da kazandığından daha yüksek bir ücret önerdiği ve oyuncunun da bu teklife sıcak olduğu da kaydedildi. 2017'den bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncuya, takımının da sözleşme uzatma teklifi yaptığı ancak henüz yanıt alamadığı ifade edildi.

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?

Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'da 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

(SPORX)

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