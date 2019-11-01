Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Fatih Terim bu maçta Feghouli, Belhanda ve Nzonzi'yi yedek olarak başlatıyor.
01.11.2019 19:17
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile oynuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Ahmet Çalık, Luyindama, Şener, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone
Çaykur Rizespor: