Galatasaray Carole ve Luis Cavanda'yı Satıyor!
Galatasaray transferde yabancı kontenjanı sorununa çareyi buldu. Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Jason Denayer'i kadroda tutmayı hedefleyen sarı kırmızılılar Fatih Terim'in istediği Ahmed Musa ile Badou Ndiaye'ye yer açmak için Lionel Carole ve Luis Cavanda'yı satacak.
Sözleşmeleri sona eren Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Jason Denayer ile yeni sezonda da yola devam etmek isteyen Galatasaray, 8 numara ve forvet takviyesi için kontenjanı boşaltmak zorunda.
Şu anda sözleşmeli 11 yabancısı bulunan ve bu 3 ismin eklenmesiyle 14'e çıkacak olan Aslan, Carole'ü Alaves ya da Troyes'a, Cavanda'yı da Standard Liege'e satmayı planlıyor.
Carole ve Cavanda'nın gidişiyle yeni transferlere yer açacak G.Saray'da 8 numara için en güçlü aday Ndiaye.
Stoke City ile alt ligde oynamak istemeyen Ndiaye için kiralama şartları zorlanıyor.
Forvete düşünülen Leicester City'den Ahmed Musa için de kiralama teklifi yapıldı. (Sabah)
Kaynak: Skorer
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