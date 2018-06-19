Galatasaray Carole ve Luis Cavanda'yı Satıyor!

Sözleşmeleri sona eren Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Jason Denayer ile yeni sezonda da yola devam etmek isteyen Galatasaray, 8 numara ve forvet takviyesi için kontenjanı boşaltmak zorunda.

Şu anda sözleşmeli 11 yabancısı bulunan ve bu 3 ismin eklenmesiyle 14'e çıkacak olan Aslan, Carole'ü Alaves ya da Troyes'a, Cavanda'yı da Standard Liege'e satmayı planlıyor.

Carole ve Cavanda'nın gidişiyle yeni transferlere yer açacak G.Saray'da 8 numara için en güçlü aday Ndiaye.

Stoke City ile alt ligde oynamak istemeyen Ndiaye için kiralama şartları zorlanıyor.

Forvete düşünülen Leicester City'den Ahmed Musa için de kiralama teklifi yapıldı. (Sabah)