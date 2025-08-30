Galatasaray Ç. Rizespor maç özeti ve golleri nasıl izlenir (VİDEO) Galatasaray Ç. Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşmasının skoru, atılan goller ve maçın tüm detayları futbol gündeminde yerini aldı. Maçı kaçıranlar hem golleri hem de önemli anları görmek için özet görüntülerini izlemek istiyor. Peki, Galatasaray – Ç. Rizespor maçı kaç kaç sona erdi, golleri kimler kaydetti? İşte maçın ayrıntıları…

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI TARİHİ

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SAATİ

Büyük heyecan 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmalardan biri olan Galatasaray – Çaykur Rizespor mücadelesi, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY'IN EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ

Sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında çıktığı son 19 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, o maçtan sonra iç sahada 16 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek önemli bir seriye imza attı.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Karşılaşmanın özet görüntüleri ve golleri, Bein Sports'un yayın platformları üzerinden futbolseverlerle paylaşılacak.

GALATASARAY'IN SKOR PERFORMANSI

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 19 lig maçında rakip ağları 49 kez sarsarken, kalesinde ise 15 gole engel olamadı. Hücumda oldukça üretken bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, taraftarlarına keyifli anlar yaşattı.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in öne çıkan bu mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 İZLEME DETAYLARI

Müsabaka Bein Sports 1 ekranlarından takip edilebilecek. Kanal; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanaldan, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.