Galatasaray, Bursasporlu Ali Akman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

TFF 1. Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren ve birçok kulübün transfer listesinde bulunan Bursasporlu Ali Akman, Galatasaray ile Ocak ayında ön protokol imzalayabilecek. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği genç golcünün gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Bursasporlu Ali Akman, Galatasaray'a transfer oluyor.

Avrupa kulüplerinden teklifler almasına rağmen önceliği Sarı-Kırmızılı kulübe veren genç yeteneğin mukavelesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray da, 1 Ocak 2021 itibarıyla Ali Akman'la ön protokol imzalayabilecek.

YETİŞTİRME TAZMİNATI ÖDENECEK

Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği golcü futbolcuyla şimdiden anlaşma imzalamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, böylece yaz döneminde sadece yetiştirme tazminatı ödeyerek hem de daha fazla tecrübe kazanmış bir şekilde oyuncuyu renklerine bağlayabilecek.

11 MAÇTA 10 GOLE KATKIDA BULUNDU

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bursaspor formasıyla 11 lig maçında 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.