Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Transferde maliyeti uygun ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Galatasaray, Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen 20 yaşındaki Fabinho transferinde sona yaklaştı. Genç futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Jean Micheal Seri'nin takımda kalıp kalmayacağının belli olmaması nedeniyle alternatif isimleri listesine dahil eden Galatasaray, Sao Paulo forması giyen Fabinho için atağa kalktı.

Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcuya Anderlecht ve Club Brugge'den daha iyi bir ücret önerdi. Cim Bom'un Avrupa'da oynama fikrine sıcak bakan Fabinho'yu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilirken, 20 yaşındaki oyuncuya Japonya ve İtalya'dan da teklifler olduğu iddia edilmişti.

STİLİ MELO'YA BENZETİLİYOR

Merkez orta saha ve ön libero mevkinde forma giyen ve gelişim potansiyeli yüksek olan 20 yaşındaki Fabinho özellikle son sezonda gösterdiği yüksek performansla dikkat çekmişti. Belçika basını, geçtiğimiz günlerde stili ve tarzı Felipe Melo'ya benzetilen Fabinho'nun Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip edildiğini yazmıştı.

(Kaynak: Fanatik)