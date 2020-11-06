Galatasaray, bonservisi elindeki Ahmed Musa ile ilgileniyor
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Galatasaray, bonservisi elindeki Ahmed Musa ile ilgileniyor

06.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:54

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımı olması beklenen Galatasaray'da çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı takım kanat rotasyonu için kadrosuna bir transfer yapmak istiyor. Listenin ilk sırasındaki isim ise Ahmed Musa.

Galatasaray devre arasında hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. Diagne'nin bir türlü düzelmeyen formsuzluğu sebebiyle bu bölgesinde rekabeti artırmayı hedefleyen Sarı-kırmızılılar, hem sol kanatta hem de gol bölgesinde görev yapan Ahmed Musa'yı gündemine aldı.

AL NASR İLE SÖZLEŞMESİ BİTTİ

26 Ekim tarihinde Al Nasr kulübü ile olan sözleşmesinin tamamlayan ve serbest kalan Nijeryalı kanat forvetin menajeriyle görüşme yapıldığı ve oyuncuyla birçok kulübün daha ilgilendiği öğrenildi.

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Ahmed Musa'yı elinden kaçırmak istemeyen Galatasaraylı kurmaylar ocak ayındaki ara transfer dönemi gelmeden bu işi bitirmeyi hedefliyor.

87 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Fatih Terim'in de onay verdiği Ahmed Musa sol kanatta hücuma dönük olarak oynuyor. Zaman zaman da santrfor olarak görevi yapıyor. 87 kez de Nijerya Milli Takım formasını giydi.

(Takvim)

Galatasaray, bonservisi elindeki Ahmed Musa ile ilgileniyor
Haber Yorumları (1)
CARLOS: Muslera nın bile sözleşmesini dondurdu takım. oyuncu satmadan alamaz ki. kulübün menajerlerinin toplu olarak işine son verilmeli. oyuncu bulmayı bırak eldekileri ne satabildik ne kiralayabildik. bu sene geçti. seneye Allah Kerim
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