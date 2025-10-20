Galatasaray Bodo maçı ne zaman, hangi kanalda?

Devler Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı futbolseverleri bekliyor. Galatasaray, taraftarı önünde Bodø/Glimt'i ağırlamaya hazırlanıyor. Cimbom'un sahne alacağı bu kritik mücadele öncesinde, "Galatasaray Bodø/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemde öne çıkıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

GALATASARAY - BODØ/GLİMT MAÇI HAKKINDA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodø/Glimt karşılaşması öncesi sahaya süreceği kadroyu şekillendirmeye çalışıyor.

Kalede yine güvenilen isim Uğurcan Çakır görev alacak. Savunmada Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı tandemde yer alacak. Sağ bekte Singo'nun sakatlığı nedeniyle bu maçta Sallai'nin forma giymesi bekleniyor. Sol bek pozisyonunda ise Jakobs, Eren'e göre bir adım önde görünüyor.

Orta sahada dinamizmiyle öne çıkan Torreira ile tecrübesiyle fark yaratan İlkay Gündoğan ikilisi sahada olacak. Onların önünde Yunus Akgün görev yapacak. Kanatlarda Leroy Sané ve Barış Alper Yılmaz forma giyecek. Hücum hattında ise takımın gol umudu Victor Osimhen olacak.

GALATASARAY BODØ/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Bodø/Glimt karşı karşıya geliyor. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BODØ/GLİMT MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray ile Bodø/Glimt arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY - BODØ/GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu karşılaşmanın başlama saati 19.45 olarak açıklandı.

GALATASARAY - BODØ/GLİMT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray, rakibi Bodø/Glimt'i kendi sahasında ağırlayacak. Mücadele, İstanbul'da Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BODØ/GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla izlenebilecek.