Galatasaray fena karıştı! Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'na kılıç çekti
Galatasaray Yönetimi, Divan Kurulu'nun seçim sürecine karışmasıyla ilgili açıklama yayımladı. Yönetim cephesi, "Seçim sürecine karar veren Galatasaray Yönetim Kurulu'dur. Ve seçim ileri bir tarihe ertelenmiştir" duyurusu yaptı. Divan Kurulu'ndan da kısa süre içinde Mustafa Cengiz Yönetimi'ne bir cevap verileceği aktarıldı.
Mustafa Cengiz Yönetimi'nin seçimi ileri bir tarihe ertelemesi sebebiyle camia karışmıştı. Divan Kurulu da tepkiler üzerine seçim sürecinin ertelenmesi üzerine bir bildiri paylaşmıştı. Bunun ardından son olarak Galatasaray Yönetimi kavgayı şiddetlendirecek 'seçim' açıklaması yaptı. Yönetim, seçimde yetkinin kendilerinde olduğunu üstüne basa basa vurguladı.
İşte o açıklama: