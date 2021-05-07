Galatasaray fena karıştı! Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'na kılıç çekti

Galatasaray Yönetimi, Divan Kurulu'nun seçim sürecine karışmasıyla ilgili açıklama yayımladı. Yönetim cephesi, "Seçim sürecine karar veren Galatasaray Yönetim Kurulu'dur. Ve seçim ileri bir tarihe ertelenmiştir" duyurusu yaptı. Divan Kurulu'ndan da kısa süre içinde Mustafa Cengiz Yönetimi'ne bir cevap verileceği aktarıldı.