Galatasaray bir UEFA kupası zaferi daha görmek istiyor! İki yıldız kesinlikle satılmayacak
Avrupa Ligi grubundan namağlup lider çıkan Aslan, 2000 yılındaki müthiş zaferi tekrar yaşamak istiyor. Devre arasında nokta atışı takviyelerin yapılması için fikir birliğine varıldı. Marcao ve Kerem, her ne pahasına olursa olsun takımda tutulacak.
Sarı-Kırmızılılar'da yine bir Avrupa heyecanı başladı. Aslan, 2000 yılında Fatih Terim'in başında olduğu dönemde UEFA kupasını müzesine götürmüştü. Aslan'da hedef yine aynı.
Sezon başında Marcao-Kerem vakasıyla sarsılan Aslan, bu iki futbolcunun katkıyla yükselişe geçti. Terim ve Başkan Elmas'ın zirvesinde, 'nokta atışı transfer yapalım' kararı çıktı.
Orta sahaya iki yönlü bir isim aranıyor. Öncelikli hedef Gedson Fernandes. Bu transferin bitme olasılığı kuvvetli.
Marcao ve Kerem'i elde tutmak her geçen gün elde tutmak zorlaşıyor. Ancak sezon sonuna kadar satış yapılmayacak. Galatasaray, yeni bir Avrupa Ligi zaferi hedefliyor. Çılgın teklifler bile reddedilecek. Her ne pahasına olursa olsun iki futbolcu da kadroda tutulacak.
Haberler.com - Spor Haberleri