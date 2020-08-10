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Galatasaray Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda oyunculardan Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Barış Ermiş, Ragıp Berke Atar ve Eray Aydoğan sağlık taramasından geçti.

Galatasaray Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı
10.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:19

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda oyunculardan Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Barış Ermiş, Ragıp Berke Atar ve Eray Aydoğan sağlık taramasından geçti.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda yedi oyuncu, yeni sezon öncesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti. Basketbolculardan Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Barış Ermiş, Ragıp Berke Atar ve Eray Aydoğan sağlık taramasından geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Basketbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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