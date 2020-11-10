Galatasaray, Basketbol başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın görevine son verdi
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Galatasaray, Basketbol başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın görevine son verdi

10.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:17
Galatasaray, Basketbol başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın görevine son verdi

Aralık ayında seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da, Erkek Basketbol Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Galatasaray, erkek basketbol takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yolları ayırdığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

ARALIK AYINDA SEÇİM VAR

Sarı kırmızılı yönetim 19-26 Aralık tarihlerinde seçime gitme kararı aldı.

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