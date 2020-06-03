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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneden taburcu edildi. 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz son olarak mide operasyonu geçirmişti.

03.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:21

Mide ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneden taburcu oldu.

Hastane çıkışında kısa bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, "Sadece sesim iyi değil, o da 3-4 güne düzelir. Dualarını esirgemeyen Türk halkına ve taraftarıma teşekkür ediyorum. Mücadele bir varlıktır, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Daha önce halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmişti. Cengiz son olarak da mide ameliyatı geçirmişti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
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