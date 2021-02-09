Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç herkese ayar veriyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcuların imza töreninde Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan başkan Mustafa Cengiz, F.Bahçe Başkanı Koç'la ilgili, Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Köklü aileden gelen iyi bir insandır. Ama orada bambaşka bir hale bürünüyor. Herkese ayar veriyor" dedi.

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onyekuru, Yedlin, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için imza töreni düzenledi.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde Fenerbahçe derbisinde yaşananmarma ilgili konuştu. İşte Cengiz'in açıklamaları;

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"Yapılan açıklamalarla yazımızı kışa çevirmek istediler. Mağlubiyeti kabul etmek de onurlu bir davranıştır. 21 yıldır o sahada mağlup oluyorduk. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Tavırlarını hoş karşılamadım. Madem hakem etki etti. Daha maçın kaçıncı dakikasında penaltımız verilmedi. Kırmızı kart verilmedi."

Hadi ofsayt olan golünüzü verdi daha maçın bitmesine yarım saat var. Bizim verilmeyen penaltılarımız var, kartlar gösterilmedi, fauller var o zaman bunları da söyleyin.

Diyelim ki kale arkasından görüntü doğru ofsayt gol oldu. Sen maçın başında penaltıyı vermedin, onları verse ne olacaktı? Madem hakem sonuca etki etti, bizim lehimize de 2 kırmızı kart 2 de penaltımız verilmedi. Onları da söyleyin."

"TERİM'E EDİLEN KÜFÜRLERİ DUYDUK"

"Bir baktık ana baba günü stadyum. Hiçbiri sağlık çalışanına benzemiyor. Sağlık hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacı. Ağır tezahüratlar yaptılar. Sayın teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve Galatasaray'a ağır küfürler edildi."

"KİMSE BENİM ÜSTÜMÜ ARAYAMAZ"

"Biz stada 29 kişi girdik, davacı saydılar. Ben orada benim üstümü arayan kişiye tepkim vardı, devlete değil. Kimse benim üstümü arayamaz. Biz buna kırıldık, onlar da 29 kişiden rahatsız duydular. Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüz aranmadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve çok listeye bakılmasını istedi."

"ORADA BAMBAŞKA BİR HALE BÜRÜNÜYOR"

"Yenilgiye katılmak da bir karakter ile birlikte. Ali Bey'in bana, "Başkanım bu yapılanlar ayıp" dediğini duydum. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Köklü aileden gelen iyi bir insandır. Ama orada bambaşka bir hale bürünüyor. Herkese ayar veriyor."