Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti
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Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'den gelen "Kulüp adına 28 şampiyonlukla ilgili resmi başvuru yapılmadı. Bedri Baykam'ın kişisel başvusuru oldu ve bu reddedildi" açıklamasına cevap verdi. Cengiz, "Peki soruyorum, bütün bunlar kimin adına isteniyor? Her şey ortada" diye konuştu. Fenerbahçe cephesinden de buna bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gündemi uzun süredir meşgul eden 1959 öncesi şampiyonluklarına yönelik süren atışma düellesuna son bir açıklamayla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz katıldı. Sözcü'ye konuşan Cengiz, Fenerbahçe'den gelen "Kulüp adına 28 şampiyonlukla ilgili resmi başvuru yapılmadı. Bedri Baykam'ın kişisel başvusuru oldu ve bu reddedildi" açıklamasına bir soru yöneltti.

"ÖZDEMİR DE REDDEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Mustafa Cengiz, "TFF Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'taki röportajında başvuruyu reddettiklerini açıkladı. Türker Aslan, resmi başvurunun yapıldığını söyledi. Bedri Baykam başvurunun yapıldığını anlattı. Peki soruyorum, bütün bunlar kimin adına isteniyor? Her şey ortada" ifadelerini kullandı.

BEDRİ BAYKAM NELER SÖYLEMİŞTİ?

Fenerbahçeli Baykam, "Geçmiş şampiyonluklar konusunu ilk gündeme taşıyan kişi 1998'de ben oldum. Sergimde Türkiye çapında düzenlenen bütün eski şampiyonlukların dökümünü verdim ve 'Türkiye Birincilikleri, Fenerbahçe Açık Ara Önde' başlığıyla bunu spor dünyasının dikkatine sundum. Daha sonra FB TV'de program yaptığım Ferruh Tunay ile 2014'te TFF'ye çok içerikli bir dökümlemücadele ederek şampiyonlukların tescili için başvuru yaptık. Federasyondan bir yetkili, aylar sonra kaçamak bir cevapla bunu gündemden düşürmüştü" diye konuşmuştu.

TFF KARARI YAKINDA AÇIKLAYACAK

TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'nin 6 Mart'ta sunduğu belgelerle birlikte 70 sayfayı aşan dosyasını inceliyor. İnceleme sonrası TFF Yönetim Kurulu'na detaylı bir rapor sunulacak. Nihat Özdemir ve yönetimi, bu rapor doğrultusunda bir karar verecek. Bu karara yapılacak herhangi bir itiraz ise TFF Tahkim Kurulu'nda karara bağlanacak.

Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti
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