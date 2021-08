Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara transfer müjdesi

Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, transferlerin devam edeceğini söyledi. Elmas, "Aramızdan ayrılacak isimler var. Bunların sonucunda geleceklerin zamanlamasına karar vereceğiz. Birkaç görüşmelerimiz var. 5-10 gün içinde açıklamalar yapacağız" dedi.

Aslan, ligin açılışını Giresunspor deplasmanında yapıyor. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, karşılaşma öncesi Giresun'da yemekte ağırlandı. Burak Elmas burada transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"TRANSFER DİNAMİK SÜREÇ"

"Son aşaması olmuş bir şey olsaydı, açıklamış olurduk. Şu anda elimizdeki kadroda gerçekten çok iyi oyuncular var, transferler yaparak kadromuzu güçlendirdik. Aramızdan ayrılacak oyuncularımız olacak. Şu anda aramızdan ayrılacak oyuncular sonucunda, yeni gelecek oyuncuların zamanlamasına karar vereceğiz. Birkaç görüşmemiz var. Onları da açıklamak üzereyiz. Sanıyorum 5-10 gün içinde açıklamalar yapacağız. Biliyorsunuz transfer dinamik bir süreç ve her istediğiniz her an olamıyor. Onun için sıkı bir şekilde yönetim olarak da takip ediyoruz.

"TARAFTARLARIMIZ ALGILARA GELMESİN"

Maalesef şunu söyleyebilirim ki gerçek anlamda taraftarlarımıza bir çağrı da bulunuyorum; Sosyal medyada olmayan rakamlar, olmayan görüşmeler gerçekten çok yazılıyor. Bunlara inanmasınlar. Dediğim gibi bizim bir stratejimiz var ve en doğru transferlerle, en uygun oyuncuları getirip, Galatasaray'ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın geleceğini kurarken de bugün için yarınlarını tehlikeye atmamaya çalışıyoruz. Sabırlı olsunlar, bize güvensinler."