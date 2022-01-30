Galatasaray, Barcelona'dan aldığı kaleci için ne kadar ödeme yapacak? İşte transferin detayları - Haberler Spor
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Galatasaray, Barcelona'dan aldığı kaleci için ne kadar ödeme yapacak? İşte transferin detayları

Diğer - Spor
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Galatasaray, Barcelona B takımı forması giyen 22 yaşındaki kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Bu transfer için Galatasaray'ın kasasından bir ücret çıkmayacak.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrasında kaleci transferi için Barcelona B forması giyen 22 yaşındaki kaleci Inaki Pena'yı transfer etti.

Galatasaray, Barcelona'nın kalecisi için ne kadar ödeme ödeyecek? İşte transferin detayları

BEDEL YOK

Dortmund'un kalecisi Roman Bürki, transfer teklifine sıcak bakmadı. Daha sonra Galatasaray, yönünü Barcelona B Takımı'ndan Inaki Pena'ya yöneltti. Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisi için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray, Barcelona'nın kalecisi için ne kadar ödeme ödeyecek? İşte transferin detayları

GELİŞMESİNİ İSTİYOR

22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena, yarın gece İstanbul'da olacağı belirtildi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Inaki Pena'yı gelecek sezon A takım kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

Diğer - Spor

Galatasaray, Barcelona, Spor, Haber

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