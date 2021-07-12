SPOR Galatasaray Atina'ya gitti
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SPOR Galatasaray Atina'ya gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Galatasaray Atina'ya gittiKafilede Omar Elabdellaoui de yer aldıİbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) - 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Atina'da Olympiakos ile hazırlık maçında karşı karşılaya gelecek olan Galatasaray, Yunanistan'a gitti.

SPOR Galatasaray Atina'ya gitti

Kafilede Omar Elabdellaoui de yer aldı

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) - 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Atina'da Olympiakos ile hazırlık maçında karşı karşılaya gelecek olan Galatasaray, Yunanistan'a gitti. Kafilede, havai fişek patlaması sonucunu yüzünden yaralanan ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui de yer aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Olympiakos maçı öncesi bugün Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Atina yolculuğu ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve önümüzdeki dönemde operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak" denildi.

SPOR Galatasaray Atina'ya gitti
SPOR Galatasaray Atina'ya gitti
SPOR Galatasaray Atina'ya gitti
SPOR Galatasaray Atina'ya gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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