Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı için harekete geçiyor
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Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı için harekete geçiyor

01.03.2021 19:28 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:41
Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı için harekete geçiyor

Geçtiğimiz ay yağan yoğun kar sonrası Türk Telekom Arena'nın zemini adeta balçık halini almıştı. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçip TFF'ye Atatürk Olimpiyat Stadı oynamak için başvuru yapacak.

Yoğun kar yağışı sonrası Türk Telekom Arena'nın zemini teknik ekip ve oyuncuları rahatsız etti. Bu sebeple Galatasaray'ın iç saha maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Teklif kabul edilirse Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasındaki Sivasspor maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları Olimpiyat Stadı'nda oynayabilecek.

STAD, BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NE EV SAHİBİ YAPACAK

Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi Finali'ne de ev sahipliği yapacak.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı için harekete geçiyor
Haber Yorumları (2)
ATİLLA: kabul etmezler. t. t arena özellikle cimbomun puan kaybetmesi için zemini bozuk yapıldı. adamlar bize atatürk stadını verir mi. fener istese tamamda gassaraya olmaz.
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YORUMCU: Bjk nin stadı olmadığında stadını bize vermeyen renkli takımlara, eğer 2 ay sonra şl finali görecek saha verilirse hakkım haram olsun sana tff
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