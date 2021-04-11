Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'da bugün yapılan Karagümrük maçından ardındaki antrenmanda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcunun durumu yürekleri ağza getirdi. Antrenman yarıda kesildi, Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı. Neyse ki korkulan olmadı, iki futbolcunun da durumu iyi.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının ardından bugün Florya'da gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşandı. Sarı kırmızılılarda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.GS TV'den aktarılan bilgiye göre; Galatasaray antrenmanında Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu hastaneye kaldırıldı.
CİDDİ SAKATLIK YOK
Son gelen bilgilerde iki futbolcunun durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı gözetim altında tutuldukları aktarıldı. Dün de Karagümrük maçında sakatlanan Yedlin'in sezonu kapatma ihtimalinin ardından bugün idmanda çarpışan iki futbolcu yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı.