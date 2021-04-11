Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'da bugün yapılan Karagümrük maçından ardındaki antrenmanda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcunun durumu yürekleri ağza getirdi. Antrenman yarıda kesildi, Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı. Neyse ki korkulan olmadı, iki futbolcunun da durumu iyi.