Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı

Haberler.com - Haberler | Spor
Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'da bugün yapılan Karagümrük maçından ardındaki antrenmanda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcunun durumu yürekleri ağza getirdi. Antrenman yarıda kesildi, Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı. Neyse ki korkulan olmadı, iki futbolcunun da durumu iyi.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının ardından bugün Florya'da gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşandı. Sarı kırmızılılarda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.GS TV'den aktarılan bilgiye göre; Galatasaray antrenmanında Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

CİDDİ SAKATLIK YOK

Son gelen bilgilerde iki futbolcunun durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı gözetim altında tutuldukları aktarıldı. Dün de Karagümrük maçında sakatlanan Yedlin'in sezonu kapatma ihtimalinin ardından bugün idmanda çarpışan iki futbolcu yürekleri ağza getirdi. Neyse ki korkulan olmadı.

Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mansur Yavaş Türker Ertürk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Diego Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:54:26. #1.16#
title