Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı transfer etme kararı aldı

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Galatasaray'da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etme kararı aldı. Performansıyla bu sezon oldukça dikkat çeken genç futbolcunun da önceliği Galatasaray. Yılmaz, Fatih Terim'le çalışmak için sarı-kırmızılı kulübe gelmek istiyor.

Sezon başında Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed gibi genç isimleri transfer etti. Bonservis bedeli ödenmeden alınan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray camiasını gösterdiği performansla memnun etti. Henüz ilk 11 oyuncusu olamasa da Terim'in şans verdiği maçları iyi değerlendiren Aktürkoğlu, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

YENİ HEDEF BARIŞ ALPER YILMAZ

Sarı-kırmızılı kulüpte gençlik operasyonu sezon sonunda da devam edecek. Alt ligleri yakından takip eden Galatasaray'ın radarına Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz takıldı.

GALATASARAY'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kerem'deki gelişimden çok memnun kalan sarı-kırmızılı kulüp, benzer profilde gelecek vaadeden kanat oyuncusu aramaya başladı. 1. Lig'de 25 maçta 5 gol-2 asiste imzasını koyan Barış Alper de Galatasaray'ın dikkatini çekti.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

Sağ ayağını kullanan ve sol açık oynayan 2000 doğumlu hücum oyuncusunun Keçiörengücü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ümit Milli Takım'a çağrılan Barış Alper'i izleyen sarı-kırmızılılar, teklif yapma kararı aldı. Genç oyuncu da Fatih Terim faktöründen dolayı önceliğini Galatasaray'a verdi.

(SABAH)