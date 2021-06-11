Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil etti

Galatasaray, savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil etti.

Galatasaray, savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya 2021-2022 sezonu için 5 milyon, 2022-2023 sezonu için 5 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

Alpaslan Öztürk, Türkiye kariyerinde Kasımpaşa, Eskişehirspor, Elazığspor ve Göztepe takımlarında forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar