Galatasaray, Alanyaspor maçı için yarın Antalya'ya gidecek

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için 3 gün önceden Antalya'ya gidecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için 3 gün önceden Antalya'ya gidecek.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.

Antrenmanın ardından özel uçakla Antalya'ya gidecek Galatasaray, hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar