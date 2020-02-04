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Galatasaray, Alanya'da

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçı için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

04.02.2020 19:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:08
Galatasaray, Alanya'da

Ziraat Çeyrek Final ilk maçı için Antalya'nın ilçesine gelen , yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip bugün Alanya'ya gelerek oteline yerleşti. Hava yoluyla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi otel yöneticileri ve çalışanları karşılayarak çiçek verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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