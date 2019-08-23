Galatasaray, AEK maçında hat-trick yapan Ekuban'ı böyle elinden kaçırdı
Trabzonspor'un, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta yeni transfer Ekuban, hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. 25 yaşındaki Ganalı golcünün geçen yıl Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Leeds United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 36 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergileyen Caleb Ekuban'ın AEK maçında hat-trick yapması dikkatleri Ganalı oyuncunun üstüne çekti..
TRABZONSPOR BONSERVİSİNE 1 MİLYON EURO ÖDEDİ
Akşam'da yer alan habere göre; Spiros Stadı'nda hat-trick yaparak takımının gruplara kalmasını sağlayan Caleb Ekuban'ın geçen sezon Trabzonspor'a imza atmadan önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıkarken, dönemin Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün oyuncuyu veto etmesi sebebiyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.
GALATASARAY'A DA ÖNERİLMİŞ
Arnavutluk ekibi Partizani'den Leeds United'a giden, fakat Championship'te beklenen patlamayı yapamayan 25 yaşındaki Ganalı yıldızın kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe önerildiği ifade edilirken, Dursun Özbek, Mehmet Özbek ve Cenk Ergün'ün Ekuban'a sıcak bakmaması nedeniyle İngilizlerle görüşmelerin başlamadan bittiği kaydedildi.