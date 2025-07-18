Galatasaray Admira Wacker hangi kanalda?

Galatasaray Admira Wacker hangi kanalda?
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Galatasaray'ın Avusturya ekibi Admira Wacker ile oynayacağı hazırlık maçı, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Admira Wacker karşılaşmasında forma giyecek. Peki, Galatasaray Admira Wacker maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar!

Süper Lig'in iddialı ekibi Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Admira Wacker takımı ile yapacağı hazırlık maçıyla sürdürüyor. Taraftarlar bu önemli maçı merakla bekliyor. Galatasaray Admira Wacker maçının hangi kanalda yayınlanacağı ise futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Galatasaray Admira Wacker hangi kanalda?

GALATASARAY ADMİRA WACKER MAÇ DETAYLARI

Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında oynayacağı bu özel karşılaşma, taraftarlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Admira Wacker, Avusturya Bundesliga'nın deneyimli ekiplerinden biri olarak biliniyor ve bu maç, Galatasaray için önemli bir test niteliğinde olacak.

Galatasaray Admira Wacker hangi kanalda?

GALATASARAY ADMİRA WACKER HANGİ KANALDA?

20 Temmuz Pazar günü saat 20.30'da, Galatasaray, Avusturya ekibi Admira Wacker ile hazırlık maçına çıkacak. Mücadele, Linz'deki Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Maçın canlı yayını, S Sport Plus ekranlarından takip edilebilecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu önemli antrenman karşılaşmasında takımının performansını izleme fırsatı bulacak.

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı bu maç, teknik direktör ve futbolcular için bir sınav niteliğinde olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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