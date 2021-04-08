Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok

Sarı-Kırmızılı camianın merakla beklediği Kemerburgaz projesi için rakamlar ortaya çıktı. Ruhsatı iptal edilen madencilik firmasının tahliyesi ile hukuki engel kalmadı. Galatasaray'a burada yapılacak tesisler için 200 milyon TL gerekiyor. Bunun için sponsorlarla temasa geçildi. Başkan Cengiz, seçimler öncesi bu tesisi sponsorlar desteğiyle bitirip güç kazanmak istiyor.

Galatasaray camiasının uzun süredir beklediği Kemerburgaz projesi hayata geçiyor. Başkan Mustafa Cengiz, bu projeyle ilgili detayları paylaşırken, ruhsatı iptal edilen madencilik firmasının araziden tahliye olması ile birlikte hiçbir hukuki engel kalmadı. 140 dönümlük Kemerburgaz arazisine Galatasaray Futbol Takımı ve altyapısı iki yıl içinde taşınacak.

KASADAN PARA ÇIKMAYACAK

Kemerburgaz'a yapılacak kamp tesisi için Sarı-Kırmızılı kulübün kasasından para çıkmayacak ve bu proje sponsorlarla bitirilecek. Başkan Mustafa Cengiz bunun için de görüşmelerin sürdüğünü duyururken, bu bedelin ise 200 milyon TL olduğu öğrenildi.