: Galatasaray'a transfer olduğu iddia edilen Kadewere kimdir? Tino Kadewere kimdir, kaç yaşında, nereli?

02.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:58

Süper Lig'in 2. yarısı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın Fransa Lig 2 ekiplerinden La Havre'nin oyuncusu Tino Kadewere'yi transfer ettiği ileri sürüldü. Yaşana gelişme sonrası Galatasaray taraftarları Kadewere'yi merak ederken sporseverler Kadewere hakkında araştırmalar yaptı. Peki, Tino Kadewere kimdir, kaç yaşında, nereli?

TİNO KADEWERE ÖZELLİKLERİ

Tino Kadewere Tam İsim: Philana Tinotenda Kadewere

Tino Kadewere Doğum tarihi: 5 Oca 1996

Tino Kadewere Doğduğu il: HarareZimbabve

Tino Kadewere Yaşı: 23

Tino Kadewere Boyu: 1,83 m

Tino Kadewere Uyruk: ZimbabveZimbabve

Tino Kadewere Mevki: Forvet/ Santrafor

Tino Kadewere Ayak: Sağ ayak

TİNO KADEWERE KİMDİR?

Tino Kadewere Le Havre ve Zimbabwe milli takımında forvet olarak oynayan Zimbabwe'li dur. Kadewere orta saha oyuncusu olarak da oynayabilmektedir.

TİNO KADEWERE KULÜP KARİYERİ

Tino Kadewere, 5 Ocak 1996'da Zimbabve'de doğmuştur. Futbola doğduğu şehrin takımı Harare'de başlayan Tino Kadewere, 2015 yılında İsveç Ligi takımlarından Djurgarden'a kiralandı. 2018 yılında Le Havre ekibine transfer oldu.

2015 Harare City(7 gol)

2015 Djurgardens IF 5 maç (0 gol)

2016-2018 Djurgårdens IF 43 maç (13 gol)

2018- Le Havre 39 maç (20 gol)

Santrafor bölgesinde forma giyen 1.83 boyundaki Tino Kadewere'nin Le Havre ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tino Kadewere bu sezon Le Havre formasıyla Le Havre'de 19 maçta 17 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi.

KADEWERE'NİN 2019 PERFORMANSI

Tino Kadewere 2019'da 19 maça çıktı 17 gol kaydetti.

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