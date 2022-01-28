Galatasaray'a piyango vurdu! Dünyanın en zengin kulübü Marcao'yu istiyor
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Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Marcao'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Sezon başında adı sık sık İtalyan devi Napoli'yle anılan Brezilyalı savunmacıyı Newcastle United da radarına aldı. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldıktan sonra dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'ın talip olduğu Marcao için Galatasaray, İngiliz ekibinden 15 milyon euro talep ediyor.
Tarihi günlerden geçen Galatasaray, Süper Lig'de düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Marcao'ya sürpriz bir talip çıktı.
DİEGO CARLOS OLMADI, HEDEFTE MARCAO VAR
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Marcao'yu Newcastle United takibe aldı. Önceliği Sevilla'dan Diego Carlos'a veren ancak bu transferde pürüzler yaşayan İngiliz ekibi, Brezilyalı savunmacı için Galatasaray'ın kapısını çalabilir.
GALATASARAY, 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Öte yandan haberde, Marcao'dan iyi bir bonservis geliri bekleyen Galatasaray'ın Newcastle United'dan 15 milyon euro talep edeceği belirtildi.