Galatasaray'a ağır fatura! 52 bin 500 seyirciye bloke - Haberler Spor
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Galatasaray'a ağır fatura! 52 bin 500 seyirciye bloke

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Nef Stadyumu'ndaki derbide sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürler temsilci raporuna yansıdı. Derbideki olaylar sebebiyle 52 bin 500 seyircinin Altay maçında yer alamayacağı öğrenildi.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisindeki saha olaylarının faturası ev sahibine ağır olacak. Cim-Bom, küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler temsilci raporlarına yansıdı. TFF temsilcisi, tüm tribünlerin küfrettiğini raporuna yazdı.

Galatasaray'a ağır derbi faturası! 52 bin 500 taraftara bloke

HEPSİ BLOKE

Tüm tribünlerin rapor edilmesi, 52 bin 500 biletli seyircinin kartlarının bloke edileceği anlamına geliyor. Nef Stadı'ndaki ilk Altay maçına bu kişiler gidemeyecek.

Galatasaray'a ağır derbi faturası! 52 bin 500 taraftara bloke

DERBİYE GİTMEYENLER ALINACAK

Fenerbahçe derbisinde olmayan seyirciler, Altay karşılaşmasını takip edebilecek. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın da Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.

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Yorumlar (3)
Dolarla maaş olmayan adam:fenerasyon demiyoruz boşuna...
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YOĞURTÇU :AĞLAMAYIN , OYUN BİTTİ ÇIK...
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