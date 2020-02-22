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Galatasaray: 95 - Samsun Canik Belediyespor: 56

Salon: Ahmet CömertHakemler: Fatih Güler, Mustafa Akıllıoğlu, Eyyüp AyhanGalatasaray: Işıl Alben 7, Sude Yılmaz 2, Tilbe Şenyürek 8, Şerife Alperi Onar 5, Stankovic 10, Funda Nakkaşoğlu 19, Meltem Yıldızhan 10, Sinem Ataş 8, Mısra Albayrak 13, Macaulay 5, İnci Güçlü 8Samsun Canik...

22.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:01
Galatasaray: 95 - Samsun Canik Belediyespor: 56

Salon: Ahmet Cömert


Hakemler: , Mustafa Akıllıoğlu, Eyyüp Ayhan


Galatasaray: Işıl Alben 7, Sude Yılmaz 2, Tilbe Şenyürek 8, Şerife Alperi Onar 5, Stankovic 10, Funda Nakkaşoğlu 19, Meltem Yıldızhan 10, Sinem Ataş 8, Mısra Albayrak 13, Macaulay 5, İnci Güçlü 8


Samsun : Saadet Aysu Keskin 16, Kayra Güler Sağlam, Neslihan Külekçi 4, Madden 19, Trajchevska 14, Dilan Çelik 3, Neslihan Demir, Gamzenur Çiftçi


1. Periyot: 25-11


Devre: 52-23


3. Periyot: 77-45


Kaynak: Hürriyet

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