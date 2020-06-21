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Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor

Fenerbahçe, yılın transferinde sona yaklaştı. Transferin gözdesi Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın 500 bin Euro'luk ödediği imza parasını kabul etmedi. Bu flaş hamle ile birlikte başarılı oyuncu sarı-lacivertlilere bir adım daha yaklaştı.

21.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:18

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer etmek istediği DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Mert Hakan'ı kadrolarına katmak için arka arkaya hamleler geliyor.

GALATASARAY KURU SABİTLEDİ

Galatasaray, Mert Hakan'a yıllık 1.2 milyon Euro ve 500 bin Euro imza parası önerdi. Bu teklifte kur 7 TL olarak sabitlendi. Bu teklif sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı- lacivertli takımın teklifi ise yıllık 1.5 milyon Euro ve 500 bin Euro'nun üzerinde bir imza parası oldu. Bu flaş teklif sonrası ise Galatasaray'dan bir atak geldi.

ASLAN'IN HAMLESİ BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı takım, 500 bin Euro'luk imza parasını Mert Hakan'ın hesabına yatırdı. Ancak oyuncu bu ücreti geri çevirdi. Mert Hakan'ın bu hamlesi transferde kendisini Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştırdı. Galatasaray flaş bir hamle yapmazsa Mert Hakan Yandaş yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Galatasaray'ın son bir hamle daha yapması bekleniyor.

(Akşam)

Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
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