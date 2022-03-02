Galatasaray, 270 bin TL ödüllü turnuvada mücadele edecek yeni kadrosunu duyurdu - Haberler

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Galatasaray, 270 bin TL ödüllü turnuvada mücadele edecek yeni kadrosunu duyurdu

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Galatasaray, 270 bin TL ödüllü turnuvada mücadele edecek yeni kadrosunu duyurdu

Galatasaray'ın espor takımı Galatasaray Espor, Arena of Valor'un 270 bin TL'lik ödüllü turnuvasına mücadele edecek yeni kadrosunu duyurdu.

Arena of Valor'un yeni turnuvasını duyurmasının ardından espor takımları birer birer kadrolarını duyurmaya başladı. Sarı kırmızılılar, Arena of Valor'da mücadele edecek kadrosunu resmi Twitter hesaplarından paylaştılar.

GALATASARAY ESPOR'UN YENİ KADROSU

Galatasaray Espor'un 270 bin TL'lik ödül havuzu bulunan Arena of Valor turnuvasında mücadele edecek kadrosunu resmi Twitter hesaplarından duyurdular. Galatasaray'ın yeni kadrosunda Yiğit Bozoğlu, Mustafa Sarısoy, Talha Alan ve Ayberk Çolak bulunuyor.

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270 BİN TL ÖDÜLLÜ TURNUVADA MÜCADELE EDECKELER

Sarı kırmızılıların Twitter hesaplarından paylaştıkları duyuruda, "Karşınızda şampiyonluk mücadelesi verecek yeni Arena of Valor takımımız! Aramıza hoş geldiniz." sözlerine yer vererek 270 bin TL'Lik ödül havuzu bulunan Arena of Valor turnuvasının kadrosunu duyurdu. İşte Galatasaray Espor'un yeni Arena of Valor kadrosu:

  • Yiğit "TROLL" Bozoğlu
  • Mustafa "NOWR" Sarısoy
  • Talha "LOST" Alan
  • Ayberk "CHOPIN" Çolak

Galatasaray, 270 bin TL ödüllü turnuvada mücadele edecek yeni kadrosunu duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Galatasaray Espor, Galatasaray, Espor, Gamegar,, Haberler

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