Galatasaray, 2012/13 sezonundan sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı

Borcu olup başvurmayan bin pişman olur! Faizler siliniyor, 18 ay taksit imkanı geliyor

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla beraber 8 yıl sonra bir ilke imza attı. Aslan, Rizespor maçında 10 kişi kalarak 2012/13'ten sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı.

Galatasaray, Rizespor'a 17 yıl sonra kendi sahasında yenilerek zirve yolunda beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar mağlubiyetin yanında bu maçta 8 sene sonra da bir ilki yaşadı.

7 OYUNCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray, Rizespor maçında bir kez daha 10 kişi kaldı ve 8 yıl sonra ilki yaşadı. Sarı-kırmızılılarda bu sezon 31 haftada 7 oyuncu kırmızı kart gördü ve Galatasaray 2012/13'ten sonra Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı.

Galatasaray'da bu sezon kırmızı kart gören isimler;

DeAndre Yedlin, Mostafa Mohamed, Radamel Falcao, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Marcao, Mbaye Diagne