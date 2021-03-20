Galatasaray, 2012/13 sezonundan sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı
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Galatasaray, 2012/13 sezonundan sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı

20.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:03

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla beraber 8 yıl sonra bir ilke imza attı. Aslan, Rizespor maçında 10 kişi kalarak 2012/13'ten sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı.

Galatasaray, Rizespor'a 17 yıl sonra kendi sahasında yenilerek zirve yolunda beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar mağlubiyetin yanında bu maçta 8 sene sonra da bir ilki yaşadı.

7 OYUNCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray, Rizespor maçında bir kez daha 10 kişi kaldı ve 8 yıl sonra ilki yaşadı. Sarı-kırmızılılarda bu sezon 31 haftada 7 oyuncu kırmızı kart gördü ve Galatasaray 2012/13'ten sonra Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı.

Galatasaray'da bu sezon kırmızı kart gören isimler;

DeAndre Yedlin, Mostafa Mohamed, Radamel Falcao, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Marcao, Mbaye Diagne

Galatasaray, 2012/13 sezonundan sonra en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı
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