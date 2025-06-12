Galatasaray'dan tüm Galatasaraylıları ayakta tutacak açıklama. Sarı kırmızılılar son dakika bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yapılacak açıklaması olay oldu. Galatasaray 00.00'da ne açıklayacak, transfer mi açıklayacak?

GALATASARAY 00.00'DA NE AÇIKLAYACAK, TRANSFER Mİ AÇIKLAYACAK?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada:

Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?

Sen de tarihe geçecek o anlara tanıklık etmek için Galatasaray YouTube Katıl'a üye ol!" şeklinde açıklama yapıldı.

Henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

İşte o paylaşım: