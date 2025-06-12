Galatasaray 00.00'da ne açıklayacak, transfer mi açıklayacak?

Galatasaray 00.00'da ne açıklayacak, transfer mi açıklayacak?
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Galatasaray kulübünden taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, gece yarısı İstanbul'un gözcüsünde ne yapılacağı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bu açıklama taraftarlar arasında büyük bir olay oldu. Peki, Galatasaray 00.00'da ne açıklayacak, transfer mi açıklayacak?

Galatasaray'dan tüm Galatasaraylıları ayakta tutacak açıklama. Sarı kırmızılılar son dakika bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yapılacak açıklaması olay oldu. Galatasaray 00.00'da ne açıklayacak, transfer mi açıklayacak?

GALATASARAY 00.00'DA NE AÇIKLAYACAK, TRANSFER Mİ AÇIKLAYACAK?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada:

Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?

Sen de tarihe geçecek o anlara tanıklık etmek için Galatasaray YouTube Katıl'a üye ol!" şeklinde açıklama yapıldı.

Henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

İşte o paylaşım:

Galatasaray 00.00'da ne açıklayacak, transfer mi açıklayacak, tranfer mi açıklanacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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