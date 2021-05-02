Galatasaray: 0-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray: 0-2

Galatasaray: 0-2
Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA - Haberler | Spor

STAT: EryamanHAKEMLER: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim (Dk.60 Polomat), Piris, Soner (Dk.60 Murat Yıldırım), Sefa (Dk.80 Rahmetullah), Lima (Dk.80 İlker), Candeias (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim (Dk.60 Polomat), Piris, Soner (Dk.60 Murat Yıldırım), Sefa (Dk.80 Rahmetullah), Lima (Dk.80 İlker), Candeias (Dk.45 Sio), StancuGALATASARAY: Muslera - Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram (Dk.73 Saracchi), Taylan, Gedson (Dk.73 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk.84 Mohamed), Kerem, Babel (Dk.77 Arda), Halil (Dk.77 Falcao)GOLLER: Dk.44 Halil Dervişoğlu, Dk.53 Emre Akbaba (Galatasaray)SARI KARTLAR: Sandro Lima (Gençlerbirliği), Fernandes (Galatasaray) Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmadan Galatasaray 2-0 galip ayrılarak lider Beşiktaş'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu. 6'ncı Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Genç oyuncu, iki oyuncuyu oyundan düşüren çalımın ardından şutunu çekti ancak top kornere çıktı.21'inci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında bomboş durumda kafayı Babel vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 28'inci Donk'un ara pasıyla topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden şutu auta çıktı.32'nci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel, savunmadan bindirme yapan Ömer Bayram'a pasını verdi. Ömer Bayram uygun durumda sol ayağıyla sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 44'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Halil şık bir hareketle topu önüne aldı ve sol köşeye düzgün bir şutla Galatasaray forması altında ilk golüne imza attı: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı. 53'üncü dakikada Donk'un uzun pasında Gençlerbirliği savunmasında top Arda'dan sekti. Seken topa şık bir vuruş yapan Emre Akbaba farkı 2'ye çıkardı: 0-2.75'inci dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Marcao kafayı vurdu kaleci Nordfeldt son anda topu çıkardı. 85'inci dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Falcao, uygun durumda vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 90+1'de Arda'nın pasında Saracchi sol dip çizgiden ortasını yaptı, Kerem kafayı vurdu top üstten dışarı çıktı. Karşılaşmadan Galatasaray 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2
Galatasaray: 0-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme
Aslan'ın zirve inadı sürüyor! Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti
Aslan'ın zirve inadı sürüyor! Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti
Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi
Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Özcan Deniz Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bomba
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray: 0-2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 22:38:39. #1.14#

title