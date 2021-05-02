Galatasaray: 0-2
STAT: EryamanHAKEMLER: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim (Dk.60 Polomat), Piris, Soner (Dk.60 Murat Yıldırım), Sefa (Dk.80 Rahmetullah), Lima (Dk.80 İlker), Candeias (Dk.
STAT: EryamanHAKEMLER: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim (Dk.60 Polomat), Piris, Soner (Dk.60 Murat Yıldırım), Sefa (Dk.80 Rahmetullah), Lima (Dk.80 İlker), Candeias (Dk.45 Sio), StancuGALATASARAY: Muslera - Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram (Dk.73 Saracchi), Taylan, Gedson (Dk.73 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk.84 Mohamed), Kerem, Babel (Dk.77 Arda), Halil (Dk.77 Falcao)GOLLER: Dk.44 Halil Dervişoğlu, Dk.53 Emre Akbaba (Galatasaray)SARI KARTLAR: Sandro Lima (Gençlerbirliği), Fernandes (Galatasaray) Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmadan Galatasaray 2-0 galip ayrılarak lider Beşiktaş'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu. 6'ncı Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Genç oyuncu, iki oyuncuyu oyundan düşüren çalımın ardından şutunu çekti ancak top kornere çıktı.21'inci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında bomboş durumda kafayı Babel vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 28'inci Donk'un ara pasıyla topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden şutu auta çıktı.32'nci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel, savunmadan bindirme yapan Ömer Bayram'a pasını verdi. Ömer Bayram uygun durumda sol ayağıyla sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 44'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Halil şık bir hareketle topu önüne aldı ve sol köşeye düzgün bir şutla Galatasaray forması altında ilk golüne imza attı: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı. 53'üncü dakikada Donk'un uzun pasında Gençlerbirliği savunmasında top Arda'dan sekti. Seken topa şık bir vuruş yapan Emre Akbaba farkı 2'ye çıkardı: 0-2.75'inci dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Marcao kafayı vurdu kaleci Nordfeldt son anda topu çıkardı. 85'inci dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Falcao, uygun durumda vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 90+1'de Arda'nın pasında Saracchi sol dip çizgiden ortasını yaptı, Kerem kafayı vurdu top üstten dışarı çıktı. Karşılaşmadan Galatasaray 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA