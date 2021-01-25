Gabriel Veron Palmeiras Kariyerine Harika Başladı

Palmeiras'ın 18 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Veron, A takıma yükseldikten kısa süre sonra kendini kanıtladı. Veron'un Palmeiras ile başlayan kariyer yolculuğunun en iyi anlarına birlikte göz atalım.