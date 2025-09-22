Gabriel Sara neden yok, Gabriel Sara sakat mı, cezalı mı (Galatasaray Konyaspor)?

Galatasaray–Konyaspor maçı öncesinde resmi kadrolar paylaşıldı. Fakat listede Gabriel Sara'nın adının olmaması soru işaretleri yarattı. Tecrübeli oyuncunun sakatlık yaşayıp yaşamadığı ya da ceza nedeniyle forma giyemediği konusunda henüz net bir bilgi verilmedi. Bu nedenle futbolseverler, Sara'nın yokluğunun perde arkasını öğrenmeye çalışıyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da yapılacak karşılaşmaya, sarı-kırmızılıların mabedi Rams Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Konyaspor : Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Bardhi, Melih, Muleka, Umut

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMA PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Frankfurt karşısında ağır bir yenilgi alan son üç sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde moral bulmayı hedefliyor. Ligde geride kalan beş maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, Konyaspor engelini aşarak serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Sezona Eyüpspor ve Gaziantep FK karşısında elde ettiği galibiyetlerle giriş yapan Konyaspor, ardından Göztepe ile berabere kalmış ve Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Yeşil-beyazlılar, güçlü deplasmandan üç puanla ayrılarak yeniden ivme kazanmanın planlarını yapıyor.

GABRİEL SARA DURUMU

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Gabriel Sara bu kez ilk 11'de yer almazken, yedek kulübesinde sahadaki görev için bekleyecek.

GALATASARAY - KONYASPOR REKABET GEÇMİŞİ

İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 35 kez galip gelirken, Konyaspor yalnızca 5 maçtan üç puan çıkarabildi. 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip toplam 92 gol bulurken, yeşil-beyazlıların fileleri 32 kez havalandı.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta kapanışında oynanacak Galatasaray – Konyaspor karşılaşması, 22 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BEIN SPORTS 1 YAYIN BİLGİLERİ

Müsabakanın yayıncısı Bein Sports 1; Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden izlenebildiği gibi Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli şekilde takip edilebilecek.