Gabriel Jesus'un Manchester City'e Geldiği Günün Perde Arkası Görüntüleri
19.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:19
Guardiola yönetiminde geçirdiği 4 yıl boyunca 6 kez kupa kaldıran Gabriel Jesus'un 2017 yılında Manchester City'e geldiği günün perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Guardiola yönetiminde geçirdiği 4 yıl boyunca 6 kez kupa kaldıran Gabriel Jesus'un 2017 yılında Manchester City'e geldiği günün perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout