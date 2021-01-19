Gabriel Jesus'un Manchester City'e Geldiği Günün Perde Arkası Görüntüleri
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Gabriel Jesus'un Manchester City'e Geldiği Günün Perde Arkası Görüntüleri

19.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:19

Guardiola yönetiminde geçirdiği 4 yıl boyunca 6 kez kupa kaldıran Gabriel Jesus'un 2017 yılında Manchester City'e geldiği günün perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Guardiola yönetiminde geçirdiği 4 yıl boyunca 6 kez kupa kaldıran Gabriel Jesus'un 2017 yılında Manchester City'e geldiği günün perde arkası görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Gabriel Jesus'un Manchester City'e Geldiği Günün Perde Arkası Görüntüleri

Kaynak: Dugout

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