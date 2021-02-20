G.Saraylı Taylan Antalyalı'ya 3 İtalyan kulübü talip oldu
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G.Saraylı Taylan Antalyalı'ya 3 İtalyan kulübü talip oldu

20.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:17

Galatasaray'ın geçen sezon başında Erzurumspor'dan transfer ettiği ve bu sene de düzenli olarak forma giymeye başlayan Taylan Antalyalı'ya iki Avrupa kupalarında oynayan 3 İtalyan kulübünün talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın son dönemde performansı yükselen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; başarılı orta saha oyuncusu için iki tanesi şu anda Avrupa kupalarında mücadele ede toplam 3 İtalyan kulübü temasa geçti.

Bu sezon toplamda 27 maça çıkan Taylan'ın Sarı Kırmızılılar'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

27 MAÇT FORMA GİYDİ

26 yaşındaki Taylan Antalyalı 2019 yazında Galatasaray'a imza atmıştı. Bu sezon 27 maçta forma giyen Taylan Antalyalı 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

G.Saraylı Taylan Antalyalı'ya 3 İtalyan kulübü talip oldu
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