G.Saraylı Taylan Antalyalı'ya 3 İtalyan kulübü talip oldu

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Galatasaray'ın geçen sezon başında Erzurumspor'dan transfer ettiği ve bu sene de düzenli olarak forma giymeye başlayan Taylan Antalyalı'ya iki Avrupa kupalarında oynayan 3 İtalyan kulübünün talip olduğu iddia edildi.