G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı
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G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı

24.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:49

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun Erzurumspor maçı öncesi yaptığı paylaşımda sarı kırmızılı kulübün amblemi üzerinde yer alan 4 yıldıza yer vermemesi taraftarın tepkisini çekti.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun, Erzurumspor maçı öncesi yaptığı paylaşım sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı.

Twitter hesabından maç günü paylaşımı yapan Brezilyalı savunmacı Galatasaray'ın 4 yıldızını paylaşıma eklemeyi unuttu.

G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Yapılan maç günü paylaşımında Galatasaray'ın logosu üzerinde 4 yıldız yer almadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından Marcao'nun paylaşımının altına birçok yorum yapıldı.

G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı

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