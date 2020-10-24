G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun Erzurumspor maçı öncesi yaptığı paylaşımda sarı kırmızılı kulübün amblemi üzerinde yer alan 4 yıldıza yer vermemesi taraftarın tepkisini çekti.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'nun, Erzurumspor maçı öncesi yaptığı paylaşım sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı.

Twitter hesabından maç günü paylaşımı yapan Brezilyalı savunmacı Galatasaray'ın 4 yıldızını paylaşıma eklemeyi unuttu.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Yapılan maç günü paylaşımında Galatasaray'ın logosu üzerinde 4 yıldız yer almadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından Marcao'nun paylaşımının altına birçok yorum yapıldı.