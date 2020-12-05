G.Saraylı Diagne, ısınmaya kanserden hayatını kaybeden Senegalli Diop'un formasıyla çıktı
05.12.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:07
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, Hatayspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop'un formasıyla ısınmada yer aldı.
Hatayspor maçı öncesi Galatasaraylı Mbaye Diagne, büyük bir vefa örneği gösterdi.
Senegalli futbolcu, ısınmaya geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle hayatını kaybeden ülkesinin efsane futbolcusu Papa Bouba Diop'un formasıyla çıktı.
DÜNYA KUPASI'NIN İLK GOLÜNÜ ATMIŞTI
Uzun süredir kanserle savaşan 42 yaşındaki eski futbolcu 29 Kasım'da Fransa'nın Lens kentinde yaşamını yitirmişti. Diop, özellikle 2002 Dünya Kupası'nın açılış maçında oynanan ve Senegal'in Fransa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle ismini duyurmuştu.