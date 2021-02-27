G.Saray Mohamed'in bonservisini alırsa, sonraki satıştan yüzde 15'lik payı Zamalek'e verecek

Maske takmadığı için uyarılan kadın sinirlendi, iç çamaşırıyla yaptığı mide bulandırdı

1 Mart'ı sabırsızlıkla bekleyen öğrencileri üzecek haber! Yüz yüze eğitim yine ertelendi

13 yaşındaki çocuk, üç cümlelik intihar mektubu bırakıp kendini astı

Ne de olsa piyade! Hedefi 450 metreden tek atışta vurdu

Zamalek yöneticisi Tarek Hashish, Mostafa Mohamed'in kalıcı olarak Galatasaray'a transferinin tüm detaylarını anlattı. Sarı-kırmızılıların 31 Aralık 2021'e satın alma opsiyonunu devreye sokabileceğini ve Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar bonservis ödeyeceğini söyleyen Hashish, Mohamed'in sonraki satışından yüzde 15 pay alacaklarını belirtti.