G.Saray Mohamed'in bonservisini alırsa, sonraki satıştan yüzde 15'lik payı Zamalek'e verecek
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G.Saray Mohamed'in bonservisini alırsa, sonraki satıştan yüzde 15'lik payı Zamalek'e verecek

27.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:11

Zamalek yöneticisi Tarek Hashish, Mostafa Mohamed'in kalıcı olarak Galatasaray'a transferinin tüm detaylarını anlattı. Sarı-kırmızılıların 31 Aralık 2021'e satın alma opsiyonunu devreye sokabileceğini ve Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar bonservis ödeyeceğini söyleyen Hashish, Mohamed'in sonraki satışından yüzde 15 pay alacaklarını belirtti.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed için Mısır ekibinden yeni bir açıklama geldi.

Ontime Sports TV'ye konuşan Zamalek Mali Direktörü Tarek Hashish, Mısırlı golcünün transferiyle ilgili detaylardan bahsetti.

BONSERVİS ÖDEMESİNİ TEMMUZ 2022'YE KADAR YAPABİLECEKLER

Tarek Hashish, Galatasaray'ın 31 Aralık 2021'e kadar oyuncunun satın alma opsiyonunu devreye sokabileceğini ifade etti. Hashish ayrıca Galatasaray'ın opsiyonu devreye alması durumunda sonra 4 milyon dolarlık ödemeyi Temmuz 2022'ye kadar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Tarek Hashish, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a kalıcı transferi durumunda sonraki satıştan yüzde15'lik payın Zamalek'e ödeneceğini de ifade etti.

Galatasaray 23 yaşındaki genç golcüyü 2 milyon dolar karşılığında bir buçuk yıllığına kiralamıştı.

G.Saray Mohamed'in bonservisini alırsa, sonraki satıştan yüzde 15'lik payı Zamalek'e verecek
Haber Yorumları (3)
HAKAN: Bizim Emre de nerede döküntü var onları topluyor.
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CİMBOMLU: Tamamdir bu is, artik kuslar düsünsün gerisini, SAMPIYON CIMBOM.
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YAZ KIZIM 200 TORBA ÇİMENTO: En az 5 yıl Cimbom’da
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