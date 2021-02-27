G.Saray Mohamed'in bonservisini alırsa, sonraki satıştan yüzde 15'lik payı Zamalek'e verecek
Zamalek yöneticisi Tarek Hashish, Mostafa Mohamed'in kalıcı olarak Galatasaray'a transferinin tüm detaylarını anlattı. Sarı-kırmızılıların 31 Aralık 2021'e satın alma opsiyonunu devreye sokabileceğini ve Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar bonservis ödeyeceğini söyleyen Hashish, Mohamed'in sonraki satışından yüzde 15 pay alacaklarını belirtti.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed için Mısır ekibinden yeni bir açıklama geldi.
Ontime Sports TV'ye konuşan Zamalek Mali Direktörü Tarek Hashish, Mısırlı golcünün transferiyle ilgili detaylardan bahsetti.
BONSERVİS ÖDEMESİNİ TEMMUZ 2022'YE KADAR YAPABİLECEKLER
Tarek Hashish, Galatasaray'ın 31 Aralık 2021'e kadar oyuncunun satın alma opsiyonunu devreye sokabileceğini ifade etti. Hashish ayrıca Galatasaray'ın opsiyonu devreye alması durumunda sonra 4 milyon dolarlık ödemeyi Temmuz 2022'ye kadar yapması gerektiğinin altını çizdi.
Tarek Hashish, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a kalıcı transferi durumunda sonraki satıştan yüzde15'lik payın Zamalek'e ödeneceğini de ifade etti.
Galatasaray 23 yaşındaki genç golcüyü 2 milyon dolar karşılığında bir buçuk yıllığına kiralamıştı.