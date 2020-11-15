G.Saray'la mahkemelik olan Adnan Polat'a başkan olması için adaylık baskısı yapılıyor

Seçim hazırlığında olan Galatasaray'da eski başkan Adnan Polat'ın yeniden başkanlığa gelmesi için adaylık baskısı yapıldığı öğrenildi. 2010 yılında sarı kırmızılı kulübün başkanlığına seçilen Polat, bir yıl sonra yönetim tarafından idari yönden ibra edilmeyince kulüple mahkemelik olmuştu.

Galatasaray'da, gerekli iznin çıkması durumunda 19-26 Aralık tarihleri için seçim kararı alınmıştı.

Başkan adaylığı konusunda şu an o koltukta oturan Mustafa Cengiz'in yanı sıra Metin Öztürk, Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ve Ali Fatinoğlu isimleri gündeme gelmişti.

Camiada ayrıca eski başkanlardan Adnan Polat'a da aday olması konusunda baskı yapıldığı ancak Polat'ın, işlerinin yoğunluğu sebebiyle buna sıcak bakmadığı konuşuluyor.

İBRA EDİLMEDİ, MAHKEMEYE GİTTİ

Galatasaray Kulübü, tarihinin en sıkıntılı, en karmaşık dönemlerinden birini 2011 yılının başlarında yaşamıştı. 27 Mart 2011 tarihinde yapılan Mali Genel Kurul'da üyeler, Adnan Polat ve ekibini mali yönden ibra etmesine rağmen, idari yönden ibra etmemişti. Bunun üzerine Polat ve bazı üyeler yargıya başvurdu. Yargıtay, idari yönden ibra edilmeme kararını bozdu.